Un ex direttore del servizio di intelligence britannico ha affermato che l’Iran possiede un vantaggio significativo nel conflitto contro gli Stati Uniti. La sua analisi suggerisce che, nonostante la superiorità militare statunitense, ci sono fattori che favoriscono Teheran. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, senza che siano stati ancora confermati dettagli specifici sulle strategie o le circostanze del conflitto.

Quando una potenza militare superiore entra in guerra, l’esito sembra spesso scontato ma la storia non è sempre lineare. L’Iran ad esempio, secondo l’ex direttore dei servizi segreti britannici MI6 Alex Younger, potrebbe aver conquistato qualcosa di più importante della superiorità militare nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica: l’iniziativa strategica. Teheran ha disperso le sue capacità militari, ampliato il conflitto su più fronti e trasformato l’energia in uno strumento politico. Soprattutto, la Repubblica islamica considera il conflitto una questione esistenziale. Gli Stati Uniti, al contrario, combattono una guerra per scelta. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “L’Iran ha un vantaggio decisivo” nella guerra contro gli Usa: la sorprendente valutazione dell’ex direttore del MI6

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