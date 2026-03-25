A Lioni prende il via sabato 28 marzo 2026 la nuova edizione della rassegna NUMEN, promossa dal Comune. La prima iniziativa sarà un evento intitolato LiberaMente, dedicato al filosofo nolano Giordano Bruno. La manifestazione prevede una serie di incontri e approfondimenti che si svolgeranno nel corso della primavera.

Al via sabato 28 marzo 2026, con un omaggio LiberaMente ispirato al filosofo nolano Giordano Bruno, la nuova edizione della rassegna NUMEN, promossa dal Comune di Lioni. L’appuntamento è alle ore 18.00 presso lo Spazio Cultura “Mario Salzarulo” in vico Torricella a Lioni (AV) e prevede, secondo il format ideato dalla delegata alla cultura Anna D’Amelio, più momenti ed espressioni artistiche, tutti centrati attorno alla figura dello scrittore e predicatore domenicano che, nel XVI secolo, sfidò i dogmi teologici del suo tempo per affermare la libertà della ragione. Nato a Nola nel 1548, Bruno fu arrestato a Venezia il 23 maggio 1592 e nel 1593 trasferito nelle carceri del Sant’Uffizio romano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Lioni, nuovo ciclo di incontri della rassegna "Numen": l'omaggio a Giordano Bruno

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