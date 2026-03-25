L’invecchiamento cellulare accelera con lo stress lavorativo

Da novella2000.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, un numero crescente di professionisti e manager segnala sintomi di esaurimento, difficoltà di concentrazione e invecchiamento precoce. Secondo un articolo pubblicato su Novella 2000, lo stress legato al lavoro sembra essere collegato a un’accelerazione del processo di invecchiamento cellulare. Questa tendenza si manifesta attraverso vari segnali fisici e mentali tra i lavoratori di diversi settori.

In Italia cresce il numero di professionisti e manager che manifestano sintomi di esaurimento cronico, nebbia mentale e invecchiamento precoce. In Italia cresce il numero di professionisti e manager che manifestano sintomi di esaurimento cronico, nebbia mentale e invecchiamento precoce dovuti a stress lavorativo e ritmi di vita frenetici. Un fenomeno che sta spingendo la medicina rigenerativa verso nuove frontiere, con le terapie endovenose che emergono come soluzione innovativa per contrastare il deterioramento cellulare e promuovere un invecchiamento di qualità. La dott.ssa Alessandra Patti, medico estetico e direttore sanitario del Centro Medico Forma Sana, insieme al dott. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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