Durante un'intervista, il conduttore e tifoso nerazzurro ha commentato con ironia la squadra rivale, affermando che ha un

Paolo Bonolis ha analizzato le rose di Milan e Napoli nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sportitalia'. Il noto conduttore di comprovata fede nerazzurra si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole Sul Milan: "Mi impensieriscono entrambe, nel senso che sono due splendide rose: Il Milan di Allegri, che ti devo dire? Mi preoccupa un po' meno per la rosa in sé, che peraltro è ottima, però al contempo hanno un culo che è una cosa impressionante. Ma al cul non si comanda". LEGGI ANCHE: NBA Europe, un sogno americano: ecco perché RedBird, Oaktree e Olimpia Milano vogliono entrare nel progetto Sul Napoli: "Sono due squadre importanti: sei punti sono tanti e spero sappiano gestirli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’interista Paolo Bonolis punge il Milan: “Ha un culo impressionante. Vi dico cosa penso della rosa”

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