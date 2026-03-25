L’intelligenza artificiale può aiutare nella lotta contro i tumori

Un nuovo software basato sull'intelligenza artificiale è stato sviluppato per supportare i medici nella diagnosi del cancro al seno. Questo strumento può valutare il rischio di recidiva nelle pazienti, facilitando la scelta delle terapie più appropriate. La tecnologia mira a migliorare la precisione delle previsioni cliniche e a ottimizzare le decisioni terapeutiche.

Il tumore al seno è uno dei più comuni ed è la principale causa di morte per malattia oncologica tra le donne. Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati delle immagini mammografiche offre nuove speranze. Il software RlapsRisk è stato sviluppato da una start-up franco-statunitense in collaborazione con l’istituto francese di ricerca sul cancro Gustave Roussy. Il suo scopo è prevedere il rischio di recidiva nelle pazienti colpite da cancro al seno e aiutare i medici a scegliere le giuste terapie. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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