L' Ingv installa in mare un cavo di 35 chilometri studierà il Mediterraneo più profondo

È stato completato con successo l’installazione di un cavo elettro-ottico sottomarino lungo 35 chilometri al largo della costa catanese. L’operazione, realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata finanziata dal progetto Pnrr Itineris e mira a studiare le profondità del Mar Mediterraneo. Il cavo consentirà di raccogliere dati scientifici sulla regione.

L'intervento, si legge in una nota, rappresenta un importante avanzamento nelle capacità di osservazione e monitoraggio del mare profondo nel Mediterraneo. Il nuovo cavo, lungo circa 35 chilometri, collega la stazione a terra situata nel porto di Catania al sito Western Ionian Sea (WIS), localizzato a circa 2000 metri di profondità nel Mar Ionio occidentale. Il sito WIS articolato in diversi sistemi osservativi interconnessi, costituisce un'infrastruttura di ricerca di livello europeo in grado di effettuare un monitoraggio multiparametrico e in tempo reale dell'ambiente marino profondo. L'infrastruttura è gestita... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'Ingv installa in mare un cavo di 35 chilometri, studierà il Mediterraneo più profondo Articoli correlati Mediterraneo, emergenza microplastiche: è il mare più inquinato al mondoIl Mar Mediterraneo è oggi il bacino marino più contaminato al mondo dalla presenza di microplastiche. Leggi anche: I treni con più di 2 ore di ritardo per il terremoto in mare a 414 chilometri di profondità Una raccolta di contenuti su Ingv installa Argomenti discussi: Ingv, installata a Nuoro una nuova stazione studio geofisico territorio. Ingv, al largo di Catania installato un cavo per monitorare la profondità del MediterraneoSi sono concluse con successo le operazioni di installazione di un nuovo cavo elettro-ottico sottomarino al largo della costa di Catania ... msn.com Ingv, installata a Nuoro una nuova stazione studio geofisico territorioRoma, 19 mar. (askanews) – È stata installata a Mamone (NU), nel cuore della Sardegna, una nuova stazione magnetica e magnetotellurica per lo studio del campo elettromagnetico naturale e la caratteriz ... askanews.it