L' Ingv installa in mare un cavo di 35 chilometri studierà il Mediterraneo più profondo

Da cataniatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato completato con successo l’installazione di un cavo elettro-ottico sottomarino lungo 35 chilometri al largo della costa catanese. L’operazione, realizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata finanziata dal progetto Pnrr Itineris e mira a studiare le profondità del Mar Mediterraneo. Il cavo consentirà di raccogliere dati scientifici sulla regione.

L'intervento, si legge in una nota, rappresenta un importante avanzamento nelle capacità di osservazione e monitoraggio del mare profondo nel Mediterraneo. Il nuovo cavo, lungo circa 35 chilometri, collega la stazione a terra situata nel porto di Catania al sito Western Ionian Sea (WIS), localizzato a circa 2000 metri di profondità nel Mar Ionio occidentale. Il sito WIS articolato in diversi sistemi osservativi interconnessi, costituisce un'infrastruttura di ricerca di livello europeo in grado di effettuare un monitoraggio multiparametrico e in tempo reale dell'ambiente marino profondo. L'infrastruttura è gestita... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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