L’ingegnere visionario | Le nostre protesi hi tech a disposizione di tutti

Un'azienda italiana di Pregnana Milanese si occupa di sviluppare protesi tecnologiche accessibili a tutti. La società ha realizzato dispositivi per la mobilità come slittini per hockey da seduti e gusci protettivi per sciatori monosci, impiegati ai Giochi invernali di Milano Cortina. Questi prodotti sono destinati a migliorare le possibilità di movimento delle persone con disabilità.

L’azienda italiana che reinventa la mobilità per le persone disabili e che ha prodotto gli slittini per hockey da seduti e gusci per monosci da discesa per i Giochi invernali di Milano Cortina è di Pregnana Milanese. Si chiama Roadrunnerfoot ed è stata fondata da Daniele Bonacini, ingegnere meccanico, ex dipendente del settore automotive che, dopo aver perso una gamba in seguito a un incidente stradale nella notte tra il 22 e 23 dicembre 1993, è diventato atleta paralimpico. La voglia di rimettersi in gioco è datata 1996. "Ho visto in televisione i Giochi Paralimpici di Atlanta, Tony Volpentes aveva corso senza due braccia e due gambe i 100 metri in 11 e 36. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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