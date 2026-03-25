L’infermiere Veroli in pensione Grande festa con il mondo sanitario

Un infermiere recanatese, dopo 43 anni di servizio nel settore sanitario, ha concluso la sua carriera e festeggiato il pensionamento presso Villa Anton. Alla cerimonia hanno partecipato circa 80 persone, tra colleghi, amici e familiari, per celebrare il suo percorso professionale. La festa ha rappresentato un momento di commiato e riconoscimento per il lungo impegno dedicato alla sanità.

Una carriera lunga 43 anni dedicata alla sanità quella del recanatese Adolfo Veroli, infermiere professionale che ha festeggiato il pensionamento a Villa Anton alla presenza di circa 80 invitati tra colleghi, amici e familiari. Veroli ha operato in diversi ospedali, dal blocco operatorio di Torrette, per poi passare Civitanova, Macerata, San Severino e infine Recanati. Alla serata hanno preso parte numerosi professionisti della sanità con cui ha condiviso anni di lavoro. Presenti i rappresentanti delle direzioni infermieristiche tra cui il dottor Paolo Antognini e lo staff dell’Ast di Fermo con il dottor Renato Rocchi. E poi Ramovecchi, ex primario dell’oculistica, Sigona della dermatologia, De Luca della chirurgia, Alborino della radiologia interventistica e Pellone della cardiologia interventistica, accompagnati dai colleghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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