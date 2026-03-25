L’impatto del patriarcato nell’arte | incontro con Elena Fava alla Passerini Landi

Giovedì 26 marzo alle 16,30 si svolgerà presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi un incontro intitolato “L’impatto del patriarcato nell’arte e nella rappresentazione femminile”. L’evento, curato dall’artista e arteterapeuta, sarà dedicato all’analisi delle influenze del patriarcato nel mondo artistico e nelle rappresentazioni femminili. La partecipazione è aperta al pubblico interessato al tema.

L’incontro è promosso dal Centro Antiviolenza “La città delle donne” di Piacenza nell’ambito della rassegna Pulcheria Off. L’appuntamento propone un percorso visivo e culturale volto a mettere in discussione e decostruire quello che in ambito artistico e teorico viene definito “sguardo maschile”, ovvero il modo in cui, nel corso della storia, la figura femminile è stata rappresentata e interpretata prevalentemente attraverso una prospettiva maschile. Attraverso esempi visivi e riflessioni critiche, l’incontro offrirà strumenti per riconoscere stereotipi, simboli e narrazioni che nel tempo hanno influenzato l’immaginario collettivo, aprendo allo stesso tempo uno spazio di confronto su come l’arte possa diventare uno strumento di consapevolezza e cambiamento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - “L’impatto del patriarcato nell’arte”: incontro con Elena Fava alla Passerini Landi Articoli correlati "Controcanone letterario", incontro con l'autore Johnny L. Bertolio alla Passerini LandiGiovedì 5 febbraio alle ore 16,30 al Salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi il Centro antiviolenza di Piacenza presenta l’incontro... Leggi anche: Gruppo di lettura alla Passerini Landi: incontro su "Maniac"