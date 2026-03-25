Lilli Gruber accusa Meloni di aver detto stupidaggini e bugie gravissime sul referendum per far votare Sì

Durante la trasmissione televisiva, una giornalista ha accusato il presidente del consiglio di aver pronunciato affermazioni false e fraintendimenti riguardo a un referendum. La conduttrice ha riferito di aver ascoltato dichiarazioni che definisce

Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, ha usato parole molto dure riguardo alla comunicazione del governo di Giorgia Meloni sul referendum sulla Giustizia. La giornalista si è chiesta se forse i giovani abbiano votato anche contro “le bugie e le mistificazioni” dette durante la campagna elettorale dalla presidente del Consiglio e dai componenti dell’esecutivo. Lilli Gruber contro le "bugie" del Governo Meloni Bersani contro Fratelli d'Italia Gruber sulla richiesta di "sensibilità istituzionale" di Meloni Lilli Gruber contro le “bugie” del Governo Meloni “Forse i giovani hanno votato anche contro le tante bugie, le tante mistificazioni” sul referendum sulla Giustizia, ha affermato Lilli Gruber a Otto e Mezzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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