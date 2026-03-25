Licenziato per aver finto un mal di schiena | il suo capo lo ha visto in TV a tifare per il Cadice

Un tifoso del Cadice ha dichiarato di essere stato costretto a letto per un mal di schiena e di aver comunicato questa motivazione al suo datore di lavoro. Tuttavia, il suo capo lo ha visto in televisione mentre tifava per la squadra, portando al suo licenziamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui metodi di verifica adottati dall’azienda per controllare le assenze dei dipendenti.

Un tifoso del Cadice ha pensato bene di dire di essere costretto a letto per un mal di schiena per non presentarsi al lavoro. Ma il suo capo lo ha visto inquadrato in Tv allo stadio. E saltava di qua e di là con una bandiera in mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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