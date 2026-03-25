libero dal servizio blocca esagitato dramma evitato al centro commerciale

Un agente della polizia, fuori servizio, ha impedito che una situazione potesse degenerare in un episodio violento al centro commerciale. L’intervento rapido ha evitato che il pomeriggio di shopping si trasformasse in un episodio di tensione o conflitto. L’accaduto si è verificato nel corso del pomeriggio e ha coinvolto un uomo che si comportava in modo esagitato.

È un agente pesarese, libero dal servizio, a evitare che un pomeriggio di shopping si trasformasse in dramma. Domenica scorsa, al centro commerciale "Le Befane" di Rimini, un sospetto furto nella profumeria Douglas è degenerato in pochi minuti in una violenta colluttazione, con un giovane fermato grazie all’intervento decisivo del Sovrintendente della Polizia Penitenziaria residente in città. Erano circa le 18,40 quando davanti al negozio si è accesa la tensione. Un addetto alla sicurezza stava cercando di trattenere un ragazzo, affiancato da una giovane donna, sotto lo sguardo spaventato della responsabile del punto vendita. La scena ha subito attirato l’attenzione dei presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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