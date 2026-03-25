Liberi di scegliere | cabina di regia per dare attuazione alla legge antimafia

Una cabina di regia è stata istituita per assicurare l'attuazione della legge regionale antimafia n. 24, approvata il 5 giugno 2025. La legge, intitolata

Una cabina di regia per dare piena attuazione alla legge regionale antimafia n. 24 del 5 giugno 2025, "Liberi di scegliere", il cui obiettivo è offrire a minori, giovani e famiglie intrappolati in contesti di criminalità organizzata la possibilità concreta di costruirsi una vita lontano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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