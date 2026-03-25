Libera la donna di 55 affetta da sclerosi multipla è morta tramite suicidio assistito usando i suoi occhi

Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla ha deciso di porre fine alla sua vita tramite suicidio assistito, utilizzando un sistema che le ha consentito di comunicare e auto somministrarsi il farmaco. La donna, paralizzata dal collo in giù, ha usato un dispositivo che le ha permesso di attivare la procedura, rendendo possibile la sua decisione senza l’intervento diretto di un'altra persona.

È morta Libera, nome di fantasia di una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù. Dopo un lungo percorso durato circa due anni, ha potuto ricorrere al suicidio assistito utilizzando un macchinario che le ha consentito di attivare l’infusione del farmaco letale con il solo movimento degli occhi. La sua vicenda era diventata nota per le difficoltà legate alla sua condizione: pur avendo ottenuto l’idoneità alla pratica già nel 2024, non era in grado di procedere autonomamente. Per questo è stato necessario progettare una soluzione tecnica che le permettesse di compiere da sola l’atto finale. Il dispositivo, testato nei giorni scorsi, ha reso possibile l’autosomministrazione nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Suicidio assistito, addio a Libera: si è tolta la vita con il dispositivo messo a punto dal Cnr - la Repubblica x.com

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