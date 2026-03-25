Libera adesso è libera Il primo suicidio assistito con comando oculare

Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla ha concluso la sua vita oggi nella propria abitazione. Si tratta del primo caso di suicidio assistito effettuato tramite comando oculare. La donna aveva scelto di ricorrere a questa modalità, che le permette di esercitare il controllo attraverso i movimenti oculari. La notizia ha suscitato attenzione nel settore sanitario e legale.

Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta oggi 25 marzo nella propria casa a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche: è la prima volta che accade in Italia in queste modalità. Liberà è la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscala. Attraverso un sistema di puntamento oculare interfacciato con una pompa infusionale, Libera ha infatti potuto attivare autonomamente l'infusione endovenosa del farmaco superando così l'ostacolo della tetraparesi spastica del corpo che le impediva qualsiasi movimento, compreso quello necessario per premere il tasto di attivazione del macchinario solitamente usato per questa procedura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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