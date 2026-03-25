Lezioni per l’anima | Tra terapia al contrario e ricerca di se stessi I social? Servono regole

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. E se invece fosse il contrario? In “Terapia al contrario“ (in scena domani alle 21 al Teatro Excelsior di Empoli ) Luca Mazzucchelli ribalta le regole e trasforma il palco in uno studio aperto. È lui a raccontare, il pubblico ad ascoltare, con tanto di "strumenti del mestiere" tra le mani. Mazzucchelli, nel suo spettacolo ribalta la dinamica classica della terapia: perché? "Nasce tutto dall’esperienza. Per dieci anni ho fatto lo psicoterapeuta a tempo pieno e mi sono accorto di un paradosso: più ero lì per gli altri, con loro, per cercare di comprenderli, ascoltarli, aiutarli, più mi rendevo conto che riuscivo a comprendere me stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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