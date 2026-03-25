Tra Natale e oggi, il percorso di Carlos Alcaraz ha visto un cambiamento significativo rispetto al suo stato precedente. Un’ex psicologa ha commentato che il tennista ha subito un trauma e ha sottolineato quanto lo sport sia fisicamente e mentalmente impegnativo. Questi eventi hanno influenzato la sua condizione attuale e il suo approccio alle competizioni.

Che cos’è successo a Carlos Alcaraz da Natale ad oggi? Da quel campione invincibile e in pace con se stesso, a quello in subbuglio emotivo che urla “Voglio tornare a casa subito! Non ce la faccio più!” prima di essere eliminato da Korda a Miami? Ora che addirittura fa la vittima dei suoi avversari “tutti fenomeni”? Niente, risponde El Mundo: è il tennis, bellezza. Ovvero: il giornale spagnolo scrive che “non importa quanto bene vadano le cose, la noia sarà sempre in agguato. Il tennis è estenuante, non c’è modo di negarlo. Dall’inizio dell’anno, Alcaraz ha trascorso a malapena un paio di settimane a Murcia tra tornei e impegni. Dalla Corea... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ex psicologa di Alcaraz: “Ha subito un trauma, doveva succedere. Il tennis è estenuante”

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