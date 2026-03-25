Lewis Hamilton in Giappone a lezione dalla leggenda Tetsuro Shimaguchi | Si è chiuso il cerchio

Durante il weekend del Gran Premio di Suzuka, il pilota di Formula 1 è stato in Giappone per una sessione di allenamento con Tetsuro Shimaguchi, noto per aver coreografato le scene di combattimento con la spada nel film Kill Bill. L'incontro si è svolto in un contesto dedicato alla pratica di tecniche di combattimento e coreografia, con il pilota che ha partecipato attivamente alle esercitazioni.

Lewis Hamilton in Giappone per il GP di Suzuka ha seguito una lezione con Tetsuro Shimaguchi, una leggenda che ha coreografato le scene di combattimento con la spada in Kill Bill. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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