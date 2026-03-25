L’Europa adesso è a corto di gas ma non l’Italia

L’Europa si trova attualmente senza scorte di gas, mentre l’Italia ha ancora riserve disponibili. La chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale, avvenuta a causa della Terza Guerra del Golfo, ha interrotto le spedizioni di petrolio e gas naturale, creando una crisi nel settore degli idrocarburi.

La Terza Guerra del Golfo ha provocato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale, determinando così una crisi nel settore degli idrocarburi per via dello stop alle spedizioni di petrolio e gas naturale. Come vi abbiamo già mostrato, la maggior parte degli idrocarburi che transitano per Hormuz finisce nei mercati asiatici, con Paesi come la Repubblica Popolare Cinese, l’India, il Giappone e la Corea del Sud che sono fortemente dipendenti da essi. A livello globale, i contraccolpi sul mercato sono ancora presenti, e sebbene minori rispetto a crisi passate come quando nel 2008 il prezzo del petrolio raggiunse un picco di 145... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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