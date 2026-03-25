Un'associazione ambientale con radici in Campania ha ricevuto un riconoscimento internazionale per il lavoro svolto nel campo dell’educazione ambientale. Fondata oltre quindici anni fa, ha partecipato a iniziative di pulizia in diverse parti del mondo, contribuendo alla sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale. Il premio conferma il suo impegno nel promuovere pratiche sostenibili a livello globale.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono anni che ‘Let’s Do It, Italy’ rende fiero lo Stivale ma soprattutto la Campania, terra dove più di quindici anni fa, l’associazione nasceva per prendere parte ai Cleanup di tutto il mondo. Sono anni che L’et’s Do It, Italy, grazie alla delegazione italiana, è entrata nella rete mondiale Let’s Do It, World. E se ne gli anni la nostra Italia ha partecipato ai vari World Cleanup Day, che solitamente si organizza il 20 settembre, è solo grazie a ragazzi caparbi che hanno fatto del volontariato ambientale la loro missione di vita. Uno di questi è Vincenzo Capasso, il Presidente campano di Let’s Do It, Italy, stamattina premiato a Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Let’s do It’, dalla Campania quel premio per l’associazione che parla di educazione ambientale nel mondo

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