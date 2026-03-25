Un tramonto a Porto Cesareo, dietro Torre Chianca, è stato immortalato da Claudio De Marco. La scena mostra un paesaggio naturale con colori caldi e un cielo che si tinge di sfumature arancioni e rosse, creando un’immagine suggestiva. La fotografia evidenzia la relazione tra gli elementi naturali, con la pietra e il fuoco rappresentati attraverso le tonalità del tramonto.

. Un tramonto indimenticabile a Porto Cesareo, alle spalle di Torre Chianca, catturato dall’obiettivo di Claudio De Marco.*** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected]. Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - L’eterno bacio tra la pietra e il fuoco

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