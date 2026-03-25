Lessico Napoletano - Li ’nnamorate scorcogliate a Galleria Toledo
Giovedì 26 marzo alle 20.30 si apre presso la Galleria Toledo la nuova produzione teatrale intitolata
Partire da Trinchera significa, quindi, porre le basi per la costruzione di discorso intorno alla lingua, intesa come materia viva e dunque mutevole. In questo senso, Li’ Nnamorate Scorcogliate rappresenta il primo atto di un’indagine destinata a svilupparsi nel tempo, con l’obiettivo di attraversare la tradizione teatrale napoletana dal ’700 al ’900. Solo apparentemente marginale, il ruolo che Trinchera occupa all’interno del panorama drammaturgico napoletano: una scrittura attraversata da una forte tensione civile che si traduce nella costruzione di lucide satire, capaci di riportare sulle tavole del palcoscenico le storture della società. In lui è possibile già avvertire quella centralità della parola che più tardi caratterizzerà i lavori di De Filippo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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