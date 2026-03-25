L’esito del referendum a Realpolitik

Da davidemaggio.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 25 marzo, Tommaso Labate ha condotto una nuova puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento trasmesso dalla prima serata di Rete 4. Durante la trasmissione sono stati discussi i risultati del recente referendum e gli sviluppi politici collegati. La puntata si è concentrata sulle reazioni ufficiali e sui commenti dei protagonisti coinvolti.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 marzo 2026. Al centro della puntata, l’ esito del voto del referendum sulla giustizia, con analisi e approfondimenti sulle ripercussioni per il Governo, per capire i prossimi passi di Giorgia Meloni, e dell’ opposizione, che festeggia per il No. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Walter Veltroni, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano e Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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