L’esito del referendum a Realpolitik

Mercoledì 25 marzo, Tommaso Labate ha condotto una nuova puntata di Realpolitik, il programma di approfondimento trasmesso dalla prima serata di Rete 4. Durante la trasmissione sono stati discussi i risultati del recente referendum e gli sviluppi politici collegati. La puntata si è concentrata sulle reazioni ufficiali e sui commenti dei protagonisti coinvolti.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 25 marzo 2026. Al centro della puntata, l’ esito del voto del referendum sulla giustizia, con analisi e approfondimenti sulle ripercussioni per il Governo, per capire i prossimi passi di Giorgia Meloni, e dell’ opposizione, che festeggia per il No. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Saranno attesi a dibattere, fra gli altri, Walter Veltroni, Lucia Annunziata, Gennaro Sangiuliano e Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - L’esito del referendum a Realpolitik Articoli correlati L’affluenza record rende incerto l’esito del referendum sulla giustiziaL’affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia ha raggiunto il 58,5 per cento a livello nazionale. SeaWatch e giudici: secondo voi le sentenze influenzeranno l'esito del referendum?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. Approfondimenti e contenuti su L'esito del referendum a Realpolitik Temi più discussi: Realpolitik: Puntata del 18 marzo Video; MEDIASET - RETEQUATTRO * REALPOLITIK - 25/03: IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA DIVIDE IL GOVERNO, VELTRONI E RAGGI COMMENTANO CON LABATE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Realpolitik: Referendum, Meloni vs Schlein Video; Realpolitik: Angelo Bonelli: Se vincerà il No al Referendum non chiederemo le dimissioni di Giorgia Meloni. Noi vinceremo alle prossime elezioni Video. Realpolitik, come cambiano i piani di Meloni dopo il no al referendum: tutti i temi della puntataMercoledì 25 marzo, nuovo appuntamento con Realpolitik, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Con analisi e approfondimenti spazio all’esito del voto del referendum sulla giustizia, ... affaritaliani.it Realpolitik, ospiti e anticipazioni di stasera 25 marzo: approfondimento sul No del referendum sulla giustiziaNuovo appuntamento con Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate in onda stasera - mercoledì 25 marzo -alle 21.30 su Rete 4. Al centro della puntata un approfondimento sull'esito del voto d ... corrieredellumbria.it Alle ore 22:30 seguitemi a REALPOLITIK su #Rete4 - facebook.com facebook Dalle spinte secessioniste degli anni '90 alla "realpolitik" romana: Carlo Lottieri analizza l'eredità politica di Umberto Bossi, i cambiamenti della Lega Nord e le occasioni perdute di un federalismo italiano che partiva da un progetto politico preciso: dare voce al x.com