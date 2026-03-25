Un'operatrice ha presentato una denuncia contro un cestista e la sua consorte, accusandoli di aver causato lesioni durante un confronto avvenuto il 15 ottobre. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto il giocatore di una squadra di pallacanestro e la sua partner, portando all'apertura di un procedimento legale. La richiesta attuale è quella di archiviare il caso, senza ulteriori sviluppi noti.

Archiviazione. L’ha chiesta la Procura di Bologna in merito all’indagine su Luca Vildoza, il playmaker argentino della Virtus, e sulla moglie Milika Tasic, accusati di lesioni per l’episodio della sera del 15 ottobre scorso. Era successo sui viali della circonvallazione. E c’era stato il coinvolgimento di un’operatrice di un’ambulanza della Croce Rossa. La richiesta arriva dopo la notifica, oltre un mese fa, dell'avviso di chiusura indagine che aveva concesso ai difensori, gli avvocati Giulia Maria Bellipario e Mattia Grassani, di presentare memorie e produrre documenti. "Abbiamo sempre avuto fiducia nell'attività della Procura della Repubblica", ha commentato l’avvocato Grassarni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lesioni al personale di un'ambulanza: chiesta l'archiviazione per il play della Virtus Luca Vildoza

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