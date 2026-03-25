Durante una puntata del programma televisivo, una concorrente ha indovinato la risposta alla Ghigliottina dopo due tentativi falliti, conquistando il montepremi finale. Al termine della prova, ha esclamato di aver vinto, rivolgendo un messaggio ai genitori. La sua reazione ha suscitato l’entusiasmo del pubblico presente in studio.

Il 25 marzo non è una semplice data sul calendari, per la giovane Giulia è diventato un ricordo inciso a fuoco, uno di quelli che restano per tutta la vita. A soli 18 anni, la campionessa di Torri di Quartesolo è riuscita a conquistare la sua prima vittoria a L’Eredità. Un traguardo che ha fatto esultare non solo lei, ma anche i tanti fan della storica trasmissione condotta da Marco Liorni, rimasti colpiti soprattutto dalla sua autentica e travolgente reazione finale. Dopo due tentativi andati a vuoto, alla terza Ghigliottina è arrivato il momento della svolta. Prima di potersi concedere il brindisi con le professoresse Greta e Linda, Giulia ha affrontato sei avversari determinati, uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità festeggia Giulia: la sua reazione davanti al montepremi finale

Articoli correlati

Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno contro il ddl stupri, la sua dura risposta a "Non una di meno"Letame davanti allo studio milanese di Giulia Bongiorno: l’azione di Non Una Di Meno accende lo scontro sul ddl stupri.

Faceva le recensioni delle messe su TikTok: indagato. Le accuse contro un 31enne: la sua reazione davanti alla procura – I videoTaylor Ragazzini, 31 anni, ravennate, su TikTok si fa chiamare Taylorismo e ha quasi 10mila follower con oltre 200mila visualizzazioni.

Contenuti utili per approfondire Eredità festeggia

Argomenti discussi: Giulia di Torri di Quartesolo all'Eredità arriva alla seconda Ghigliottina: tifiamo per lei stasera alle 18:40!.

L'Eredità: chi è Giulia, la 18enne che è arrivata alla Ghigliottina (e stasera ci riprova)Maturanda 18enne, studentessa al liceo scientifico: Giulia è la nuova campionessa de L'Eredità. Dopo aver sfiorato la vittoria da 40.000 euro, stasera torna per tentare il colpaccio. skuola.net

L’Eredità: puntata 23 marzo 2026 con Giulia di Torri di Quartesolo. Video e soluzioneLa puntata de L’Eredità di lunedì 23 marzo 2026 ha visto diventare campionessa Giulia. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare alla ... msn.com