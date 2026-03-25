L’eredità di Gino Paoli si traduce in un patrimonio stimato in circa 800 mila euro all’anno provenienti esclusivamente dai diritti d’autore. La somma deriva dai diritti di royalties e licenze legate alle sue composizioni musicali. La cifra si aggiunge alle proprietà e ai beni posseduti dall’artista, che sono stati valutati in base alle rendite generate dalle sue opere nel tempo.

Roma, 25 marzo 2026 - Più che cifre e conti, l’eredità di Gino Paoli è un testamento culturale. Le sue canzoni raccontano ancora oggi l’amore, la solitudine e il tempo con una profondità rara, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori, per non parlare di registi e produttori che hanno spesso scelto le sue melodie come colonna sonora dei loro film, contribuendo a fissare nell’immaginario collettivo atmosfere, emozioni e moment i dell’Italia di ieri e di oggi. Ai familiari spetta ora il delicato compito di custodire questo patrimonio immateriale, mantenendo vivo il lascito artistico e continuando a far cantare un pezzo di storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eredità di Gino Paoli, un patrimonio milionario: fino a 800mila euro di ricavi all’anno solo dai diritti d’autore

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