L’eredità di Gino Paoli un patrimonio milionario | fino a 800mila euro di ricavi all’anno solo dai diritti d’autore
L’eredità di Gino Paoli si traduce in un patrimonio stimato in circa 800 mila euro all’anno provenienti esclusivamente dai diritti d’autore. La somma deriva dai diritti di royalties e licenze legate alle sue composizioni musicali. La cifra si aggiunge alle proprietà e ai beni posseduti dall’artista, che sono stati valutati in base alle rendite generate dalle sue opere nel tempo.
Roma, 25 marzo 2026 - Più che cifre e conti, l’eredità di Gino Paoli è un testamento culturale. Le sue canzoni raccontano ancora oggi l’amore, la solitudine e il tempo con una profondità rara, influenzando generazioni di musicisti e ascoltatori, per non parlare di registi e produttori che hanno spesso scelto le sue melodie come colonna sonora dei loro film, contribuendo a fissare nell’immaginario collettivo atmosfere, emozioni e moment i dell’Italia di ieri e di oggi. Ai familiari spetta ora il delicato compito di custodire questo patrimonio immateriale, mantenendo vivo il lascito artistico e continuando a far cantare un pezzo di storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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