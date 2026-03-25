Leone XIV alla Francia | scuole abusi e rito antico

Tra il 24 e il 27 marzo 2026, i vescovi francesi si sono riuniti a Parigi, ricevendo un messaggio dal cardinale Pietro Parolin. Il testo del messaggio indica le linee guida di Leone XIV per la Chiesa nel paese, toccando temi come il sistema scolastico, gli abusi e i riti antichi praticati nelle comunità religiose.

Il messaggio inviato dal cardinale Pietro Parolin ai vescovi francesi riuniti a Parigi tra il 24 e il 27 marzo 2026 delinea con precisione le priorità di Leone XIV per la Chiesa in Francia. Il Pontefice esprime preoccupazione per l’ostilità crescente verso le istituzioni cattoliche e sottolinea l’urgenza di difendere l’identità cristiana dell’educazione, combattere gli abusi sui minori e sanare le ferite liturgiche legate al rito antico. La lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza funge da cornice teorica per questi interventi pratici che i pastori devono ora tradurre in azioni concrete durante l’assemblea plenaria. La questione educativa viene posta al centro dell’attenzione papale non come mero dibattito accademico, ma come campo di battaglia esistenziale per il futuro della fede. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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