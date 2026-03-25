lenergy pisa beach soccer rinnova luca remedi

Lenergy Pisa Beach Soccer ha annunciato il rinnovo contrattuale di Luca Remedi per la stagione 2026. Per il terzo anno consecutivo, il giocatore rimane nel team nerazzurro. Durante i primi due anni, Remedi ha vinto lo scudetto di Cirò Marina e l’Europeo con la nazionale. La squadra conferma così la continuità con uno dei suoi elementi più esperti e vincenti.

Il Lenergy Pisa BS comunica la conferma di Luca Remedi per la stagione 2026. Terzo anno consecutivo in nerazzurro per il giovane ma già affermato Remedi, che nel corso del primo biennio sulla sabbia ha già messo in bacheca lo Scudetto di Cirò Marina e l’Europeo vinto con la maglia della Nazionale italiana, che già si è preso. Lì ha incontrato sulla sabbia e condiviso il successo con il fratello Alessandro, che adesso ritrova a Pisa. Lui stesso sottolinea: “Con mio fratello ho un legame forte, siamo uniti e sono molto contento di trovarlo accanto a me anche a Pisa. Oltre al suo valore indiscutibile, conosco la sua voglia di competere per arrivare sempre a fare il meglio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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