Gli universi paralleli di Lella e Massimo Vignelli. Nella mostra in Triennale “A Language of Clarity“, a cura di Francesca Picchi con Marco Sammicheli e Studio Mut (con progetto di allestimento di Jasper Morrison Office for Design con David Saik, catalogo Electa). È la prima grande retrospettiva dedicata all’opera di Lella (1934 - 2016) e Massimo (’31-2014) Vignelli, progettisti e graphic designer protagonisti internazionali, a lungo considerati "ambasciatori del design italiano negli Usa" e rappresentanti di una personale interpretazione del razionalismo di matrice svizzera. Il percorso espositivo della mostra, prima in Italia dopo quella del Pac nel 1980, ne ripercorre la storia in un andamento cronologico con approfondimenti tematici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lella e Massimo Vignelli. Ambasciatori del design

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Nato a Milano nel 1940, ha studiato con Albe Steiner e collaborato con Massimo Vignelli prima di aprire studi a Milano e New York. Membro AGI dal 1984, è noto per l’identità visiva, il design editoriale e i poster umanitari. Nel 2002 ha firmato il poster “War/Pe - facebook.com facebook

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