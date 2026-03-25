L’Elisir d’amore chiude la stagione lirica di Pisa

L’Elisir d’amore conclude la stagione lirica a Pisa. La scena si sposta in un mondo rurale reinventato, dove Adina gestisce una fabbrica di pasta all’uovo circondata da galline e operai. Tra loro si inserisce il personaggio di Nemorino, uno dei lavoratori. La rappresentazione mette in scena un’ambientazione diversa dal classico contesto, con interpretazioni che mescolano elementi tradizionali e moderni.

In un mondo contadino reinventato, Adina è alla guida di una fabbrica di pasta all’uovo, tra galline e operai, e Nemorino è uno di loro. Sulla scena irrompe un carretto rosso fiammante che porta promesse, illusioni e semplice vino rosso spacciato per un filtro miracoloso: è "L’elisir d’amore". Il teatro Verdi di Pisa ritrova il titolo donizettiano dopo 32 anni e gli affida la chiusura della stagione d’opera 202526, con due appuntamenti: venerdì 27 alle ore 20.30 e domenica 29 alle ore 15.30. La regia di Andrea Chiodi – ripresa a Pisa da Alessio Boccuni – reinventa la vicenda buffa di Nemorino, ostinato nel suo amore per Adina e capace di perdonare dopo la sofferenza, che si affida al ciarlatano Dulcamara per conquistare la sua amata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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