Leao vola all’estero per curare la pubalgia Intanto smentisce la ricostruzione pre Milan-Torino

Da pianetamilan.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao ha lasciato temporaneamente la squadra per recarsi all’estero e sottoporsi a trattamenti per la pubalgia. Nel frattempo, ha negato le ricostruzioni riguardanti gli eventi che hanno preceduto la partita tra Milan e Torino. La sua assenza ha attirato l’attenzione sui motivi della sua assenza e sulla sua condizione fisica attuale.

Poco fa vi abbiamo riportato una notizia de 'La Gazzetta dello Sport' riguardo Rafael Leao e il motivo per cui il portoghese non sarebbe stato convocato dal suo allenatore Massimiliano Allegri per il match Milan-Torino. Nell'ultimo weekend di Serie A, in occasione della 30^ giornata del campionato, il portoghese non è stato del match a causa di un riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi. Non era questa la versione della 'Rosea', ma era invece riguardante un confronto tra Max e il suo numero 10. Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell'aiuto alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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