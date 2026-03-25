Leao vola all’estero per curare la pubalgia Intanto smentisce la ricostruzione pre Milan-Torino

Rafael Leao ha lasciato temporaneamente la squadra per recarsi all’estero e sottoporsi a trattamenti per la pubalgia. Nel frattempo, ha negato le ricostruzioni riguardanti gli eventi che hanno preceduto la partita tra Milan e Torino. La sua assenza ha attirato l’attenzione sui motivi della sua assenza e sulla sua condizione fisica attuale.

Poco fa vi abbiamo riportato una notizia de 'La Gazzetta dello Sport' riguardo Rafael Leao e il motivo per cui il portoghese non sarebbe stato convocato dal suo allenatore Massimiliano Allegri per il match Milan-Torino. Nell'ultimo weekend di Serie A, in occasione della 30^ giornata del campionato, il portoghese non è stato del match a causa di un riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi. Non era questa la versione della 'Rosea', ma era invece riguardante un confronto tra Max e il suo numero 10. Secondo la ricostruzione della 'Gazzetta', alla vigilia della gara, Allegri aveva chiesto a Leao maggiore disponibilità nel sacrificio e nell'aiuto alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao vola all’estero per curare la pubalgia. Intanto smentisce la ricostruzione pre Milan-Torino Articoli correlati Saelemaekers out contro il Bologna. Pulisic a rischio. Leao lotta con la pubalgia: le ultime sul MilanSecondo 'La Gazzetta dello Sport' Saelemaekers è uscito contro la Roma per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro: il giocatore non... Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao…»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Una raccolta di contenuti su Leao vola all'estero per curare la... Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Milan-Torino 3-2 pagelle: Allegri non molla, Rabiot e Fofana decisivi, Maignan la nota storta; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. La storia pubblicata da Leao su InstagramRafa ha pubblicato una storia su Instagram di un suo viaggio. Non aveva due giorni liberi e no, non si tratta di una ... gazzetta.it Leao Milan, retroscena da Milanello: dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri per il recupero dell’attaccanteLeao Milan, retroscena da Milanello: dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri per il recupero dell'attaccante ... calcionews24.com Mancata convocazione di Leao in Milan-Torino: il sito de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena "La mancata convocazione è arrivata dopo un confronto in vigilia con Allegri in cui il tecnico gli aveva chiesto di aiutare di più la squadra, ricevendo - facebook.com facebook Open VAR su Milan-Torino. Prima nel contatto Pavlovic-Simone c'è "Poca consistenza", poi la revisione e il rigore assegnato x.com