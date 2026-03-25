Rafa Leao ha condiviso su Instagram una storia che mostra un viaggio in aereo, senza indicare chiaramente la destinazione. Non aveva giorni liberi in agenda e, secondo quanto riferito, non si trattava di una vacanza. La pubblicazione ha attirato l'attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che lo hanno portato all'estero.

Il giallo del mercoledì sera è in diretta su Instagram. Rafa Leao poco prima delle 21 ha pubblicato una storia da un aereo: si vedono il classico oblò e il cielo. Un indizio che noterebbe anche l'investigatore più scarso: il cielo è azzurro, il viaggio non è avvenuto di notte. Insomma, la ricostruzione è semplice: Leao è stato lontano da Milano, diciamo pure all'estero. Che ha fatto? Non si è trattato di una vacanza - Rafa non ha avuto giorni liberi dal Milan - ma di un viaggio per curare l'infiammazione al pube che lo perseguita da dicembre e lo ha tenuto fuori da Milan-Torino di sabato, con quella decisione della vigilia di cui tanto si è parlato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao e quella foto sull'aereo. Ecco perché è andato all'estero

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CEO had been disabled,no one dared to treat, a low girl cure him in just one night.

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