leao al barcellona arriva la decisione del club catalano

Il club catalano ha annunciato la decisione ufficiale riguardo alla richiesta di acquisto dell’attaccante portoghese, che era stato più volte collegato alla formazione negli ultimi mesi. Leao, che nel 2023 era stato tra le priorità di mercato del Barcellona, non farà parte della rosa per la prossima stagione. La società ha comunicato i dettagli dell’accordo, senza ulteriori commenti.

Rafael Leao è stato accostato in più di un’occasione al Barcellona in passato con l’attaccante portoghese che fu un grande obiettivo dei catalani in particolare nel 2023. Leao accostato di nuovo al Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le ultime settimane non semplici del classe 1999 al Milan, le voci relative a un suo possibile arrivo a Barcellona per il prossimo campionato si sono fatte di nuovo insistenti. Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Barcellona sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione con il club spagnolo che potrebbe salutare Robert Lewandowski, arrivato ormai agli ultimi mesi di contratto con i blaugrana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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