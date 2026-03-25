Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce

Torna il tradizionale evento del Dramma Popolare di San Miniato, che si svolge ogni anno in prossimità della Pasqua, e questa volta sarà diretto da Marzio Gabbanini. La rappresentazione si concentra sulle ultime sette parole pronunciate da Cristo sulla Croce. La manifestazione coinvolge diverse persone della comunità e si tiene in un luogo pubblico della città.

Torna il tradizionale evento del Dramma Popolare di San Miniato – guidato da Marzio Gabbanini – in preparazione della Pasqua. L’appuntamento è per sabato alle 21,15 nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso. In scena " Le ultime sette parole di Cristo sulla croce " di César Franck. Un’opera, scelta dal Teatro dei Cielo di San Miniato, composta nel 1853 e che trasforma le ultime frasi di Cristo in un percorso musicale di meditazione profonda. Una scelta che rientra a pieno titolo nella mission storica del Dramma. La rappresentazione è infatti una riflessione sul dolore, la misericordia e l’abbandono che si compie nella pace finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce" Articoli correlati Leggi anche: Concerto per le Palme: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph Haydn Sagrada Família, completati i bracci della croce sulla Torre di Gesù CristoAlla Sagrada Família la Torre di Gesù Cristo entra nella sua fase finale: installati tutti e quattro i bracci orizzontali della grande croce che... Le sette ultime parole di Gesù sulla croce Aggiornamenti e notizie su Le ultime sette parole di Cristo sulla... Temi più discussi: Le ultime sette parole di Cristo sulla croce; Concerto per le Palme: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph Haydn; Le ultime sette parole di Cristo in concerto tra Pomposa e Ferrara; Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce. Concerto per le Palme: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph HaydnDomenica 29 marzo 2026 alle ore 17,30 nella chiesa di S. Maria in Montesanto in piazza del Popolo (meglio nota come chiesa degli Artisti) il pianista romano Andrea Panfili propone Le sette ultime par ... romatoday.it San Miniato, torna il Dramma Popolare con le 'Ultime sette parole di Cristo' di César FranckUn momento di grande arte e riflessione. Torna il tradizionale evento del Dramma Popolare di San Miniato – guidato da Marzio Gabbanini – in preparazione ... gonews.it Trentatré anni. “L’età di Cristo,” dicono. Mi sono chiesto se fosse una minaccia o una condanna. Ma è più semplice di così: significa che non sono più un ragazzo. Non ho più alibi. Ho impiegato giorni a scrivere questo pezzo. Era nato come una celebrazione d - facebook.com facebook Giorgio Vasari. Cristo Portacroce x.com