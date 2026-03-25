Le truffe corrono sul telefonino | è allarme I vigili urbani | Ecco come difendersi

Le autorità locali hanno segnalato un aumento delle truffe telefoniche che coinvolgono cittadini. In risposta, il comando della polizia urbana ha diffuso avvisi e consigli pratici per evitare di cadere vittima di questi tentativi di raggiro. Numerose segnalazioni sono state ricevute negli ultimi giorni, portando a un appello alla cautela da parte delle forze dell’ordine.

Allarme truffe telefoniche. A seguito di diverse segnalazioni arrivate negli ultimi giorni, il Comando della Polizia locale invita i cittadini alla massima prudenza di fronte a tentativi di raggiro messi in atto da falsi operatori. Secondo quanto ricostruito, ignoti contattano telefonicamente le vittime spacciandosi per agenti e segnalando presunte sanzioni amministrative a loro carico. In alcuni casi, i truffatori arrivano a richiedere pagamenti immediati oppure invitano con urgenza a recarsi presso uffici esterni, facendo leva sulla pressione e sulla paura di conseguenze legali. La Polizia locale chiarisce che non utilizza mai il telefono per notificare verbali o per richiedere pagamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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