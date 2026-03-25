Disney ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo film ispirato alla fiaba di Cenerentola, diretto dal regista noto per aver realizzato la serie La pallottola spuntata. Si tratta di un progetto che mira a presentare una versione innovativa della storia, concentrandosi sulle sorellastre in modo diverso rispetto alle rappresentazioni tradizionali. L’ultimo adattamento live-action risale a più di dieci anni fa, con protagonista Lily James.

A più di dieci anni dall’adattamento live-action di Cenerentola con Lily James, Disney ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di un nuovo progetto cinematografico che promette di ribaltare completamente la prospettiva della celebre fiaba. Il film si intitolerà Stepsisters e racconterà la storia di Anastasia e Genoveffa, le perfide sorellastre di Cenerentola che per 75 anni hanno rappresentato l’antagonismo e la cattiveria nel classico animato del 1950. Il film si baserà sui personaggi del classico animato Disney del 1950 e sulla fiaba francese di Charles Perrault del 1697. Nella versione animata originale, Anastasia e Genoveffa erano doppiate da Lucille Bliss e Rhoda Williams, mentre nel remake live-action del 2015 i ruoli erano stati interpretati da Holliday Grainger e Sophie McShera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Le sorellastre di Cenerentola come non le avete mai viste, firmato dal regista de La pallottola spuntata

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