Le partite di tennis stanno attirando sempre più l’attenzione come eventi di moda, con un interesse che va oltre il campo da gioco. Questo tema è al centro di un articolo pubblicato nel numero di Linkiesta Etc, distribuito in edicole selezionate di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. La pubblicazione analizza come l’aspetto estetico si sia integrato nelle competizioni sportive.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema del gioco, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Tennis e moda scendono in campo insieme nella collaborazione tra Miu Miu e New Balance. Una collab indossata per la prima volta dalla tennista Usa Coco Gauff. Si deve alla famiglia Martiny, impegnata nella produzione di materie prime, tra cui la gomma elastica, la produzione della prima scarpa tennis di tela con suola vulcanizzata, cui sarà dato il nome Superga da Walter, seconda generazione della famiglia, che s’impegnò a realizzarla per la moglie giocatrice di tennis. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le partite di tennis stanno diventando un evento della moda

Articoli correlati

Le pressioni di Trump su Cuba stanno diventando insostenibiliGli Stati Uniti stanno cercando di bloccare tutte le forniture di petrolio all'isola, e le conseguenze potrebbero essere gravi Nelle ultime settimane...

Le sanzioni stanno diventando insostenibili per la Russia di PutinSecondo l’inviato Ue David O’Sullivan, quattro anni di misure occidentali hanno deformato il sistema economico russo fino a metterlo potenzialmente...

Contenuti e approfondimenti su Le partite di tennis stanno diventando...

Temi più discussi: Miami Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; La magia del tenniscore | Le partite di tennis stanno diventando un evento della moda; Jannik Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariA Miami si torna in campo per cominciare di fatto il torneo dopo la cancellazione per maltempo di tutte le partite di mercoledì. In campo tre italiani: Berrettini, Bellucci e Cocciaretto. Occhi puntat ... sport.sky.it

Miami Open, ancora pioggia e lunghi stop: le news e il programma di oggiUn’altra giornata condizionata dal maltempo al Miami Open, dove la pioggia continua a essere protagonista e a stravolgere il programma del torneo. Dopo i disagi già registrati nei giorni scorsi, anche ... sport.sky.it

| Opel Astra Sports Tourer Se cercate spazio vero in un baule, partite da qui: da 598 litri fino a 1.635 reclinando i sedili posteriori. Lei è la nuova Opel Astra Sports Tourer, una delle poche wagon compatte ancora a listino — tra l’altro a un prezzo ancora sensat - facebook.com facebook

#Hermoso: "Queste partite mettono alla prova, i tifosi ci hanno aiutato" #ASRoma #RomaLecce x.com