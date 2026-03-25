Una compagnia di teatrodanza presenta uno spettacolo che rappresenta l’Alzheimer come un movimento di farfalle. La Fondazione Valente di Molfetta, guidata dal presidente, ha deciso di dedicare un evento al sociale, coinvolgendo la comunità in una proposta artistica che mira a sensibilizzare sul tema. L’iniziativa si svolge in un contesto pubblico e aperto a tutti.

La Fondazione Valente di Molfetta, presieduta da Marcello Caraballese, apre le porte al sociale e lo fa con un respiro nuovo, ampio e condiviso. È il primo dei due appuntamenti «tout public» della stagione «Spirale Armonica» diretta da Pietro Laera, un invito a fermarsi e ascoltare. Domenica 29 marzo, alle 17.30, nell’auditorium Madonna della Rosa, prende vita la sezione «Teatro Danza Family» con il reading coreografico «Le parole farfalle», un titolo leggero, quasi impalpabile, che si posa sul tema profondo dell’Alzheimer. «Le parole farfalle» è uno spettacolo poetico, dove la memoria non è solo racconto, ma materia viva che si sfalda, dissolve e ricompone partendo dall’albo illustrato «La nonna e le parole farfalle». 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Le parole farfalle, spettacolo di teatrodanza che racconta l’Alzheimer come un battito d’ali

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