Le nuove Jordan di Travis Scott sono valse due anni di attesa?

Dopo due anni di attesa, le nuove scarpe firmate Travis Scott e Jordan sono state finalmente lanciate. Le Travis Scott x Jordan CJ1 T-Rexx Green Spark sono state annunciate dopo un lungo periodo di indiscrezioni e supposizioni, lasciando alcuni a pensare che non sarebbero mai state prodotte. La loro uscita ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di sneaker.

A un certo punto, abbiamo semplicemente dato per scontato che le Travis Scott x Jordan CJ1 T-Rexx Green Spark non sarebbero mai arrivate. Attesissimo seguito delle Dark Mocha e University Red, questa è la coppia che ogni sneakerhead desidera. Il rapper originario di Houston Travis Scott aveva mostrato per la prima volta queste scarpe nell’estate del 2024 durante le NBA Finals. L’autunno è passato. L’inverno è arrivato – nessuna uscita. Hanno iniziato a circolare voci su un lancio nell’estate 2025, poi inverno 2025. Ancora nulla. Sembrava una di quelle paia destinate a esistere per sempre solo nei nostri . Ma ora, dopo un’attesa lunghissima, Nike ha finalmente premuto il grilletto – le Green Spark sono qui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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