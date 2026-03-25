Le note che hanno fatto sognare il mondo tornano sul palco

Le composizioni che hanno accompagnato molte generazioni sul grande schermo saranno eseguite di nuovo dal vivo in un concerto speciale. L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare le più celebri colonne sonore del cinema mondiale in una performance sinfonica accompagnata da elementi visivi. La serata rappresenta un ritorno sul palco di brani che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

. Un’occasione speciale per rivivere le più grandi colonne sonore del cinema mondiale attraverso un’esperienza sinfonica e visiva senza precedenti. Il TAM Teatro Arcimboldi Milano si prepara ad accogliere nuovamente l’evento Tributo a Morricone Film History nella giornata di mercoledì 1 aprile 2026. Dopo il grande successo e i sold out registrati durante le repliche del 2025, questa produzione firmata Stage 11 torna a celebrare la leggendaria carriera del compositore Ennio Morricone. Lo spettacolo ripercorre il cammino artistico del premio Oscar, partendo dalle iconiche collaborazioni nate con Sergio Leone fino ai capolavori prodotti per Hollywood, che gli hanno permesso di ottenere una prestigiosa stella sulla Walk Of Fame. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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