Le città attuali non sono progettate pensando alle esigenze delle donne, secondo quanto affermato da Francesca Cigala Fulgosi, membro del Forum Ferrara Partecipata. La questione riguarda la mancanza di infrastrutture e spazi accessibili che facilitino la mobilità e la vita quotidiana femminile. Vari interventi sono stati proposti per rendere gli ambienti urbani più inclusivi e rispondenti alle necessità di tutti.

"Le città non sono a misura di donna". Così Francesca Cigala Fulgosi, una dei membri di Forum Ferrara Partecipata. Un’associazione attiva da molti anni sul territorio e che lunedì (dalle 17) terrà un seminario in cui si approfondirà il tema dell’ urbanistica di genere. "Questa società – ha continuato – è per lo più consumistica, volta alla produzione e all’efficienza. In questo seminario verrà introdotto il contributo prezioso dei dati statistici per analizzare meglio questo tema e il come le donne sono in un modo o in un altro escluse da tutto questo. Dal nome ‘Guardare la città con gli occhi delle donne’, in questo convegno cercheremo di informare e di spingere chiunque a cambiare questa prospettiva di società e migliorarla". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le città, non a misura di donna. Ecco come si potrà migliorare"

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