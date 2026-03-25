Le ceneri di Gino Paoli saranno gettate nel mare di Boccadesse i funerali giovedì 26 marzo in forma privata

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse nel mare di Boccadesse, secondo quanto stabilito dallo stesso artista. I funerali si svolgeranno giovedì 26 marzo e si svolgeranno in modo riservato, con la partecipazione limitata ai familiari. La famiglia ha deciso di mantenere la privacy sull'ultimo saluto pubblico.

Le ceneri di Gino Paoli saranno sparse nel mare di Boccadesse, come lui stesso aveva richiesto. I funerali del cantautore genovese, invece, si terranno in forma privata, in linea con la richiesta di riservatezza della famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gino Paoli, le sue ceneri saranno sparse in mare a Boccadasse, il borgo della sua gattaGenova piange la scomparsa di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani e simbolo della scuola genovese. Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse(Adnkronos) – Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore morto a 91 anni. Una raccolta di contenuti su Gino Paoli Temi più discussi: È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari; Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse; Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse; Gino Paoli morto, il messaggio amaro per i suoi 90 anni: Quello che accade oggi non mi piace, la violenza, la sopraffazione. Sfortunatamente lascio a voi questo mondo di me**a. Gino Paoli, decisione definitiva: le ceneri affidate al mare di BoccadasseLe ceneri di Gino Paoli saranno disperse nel mare di Boccadasse Le ceneri di Gino Paoli, morto a 91 anni nella notte tra lunedì e martedì nella sua ca ... assodigitale.it Quando l’ultimo saluto a Gino Paoli? Tutto sui funerali e le ceneri disperse sul mare di GenovaIl mondo della musica dice addio a Gino Paoli: funerali privati e ultime volontà rispettate, con le ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse. alfemminile.com Nel 2012 Gino Paoli si esibì a Taranto e Matera con l’Orchestra Magna Grecia e Luis Bacalov. Dopo la scomparsa del cantautore, l’Orchestra annuncia un progetto per ricordarlo - facebook.com facebook La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com