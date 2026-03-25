Le Case di comunità siano più valorizzate

Le Case di comunità sono state al centro di un dibattito riguardante il loro ruolo e funzionamento. Secondo alcune dichiarazioni, si propone di trasformarle da semplici strutture organizzative a spazi di reale integrazione tra vari professionisti e servizi. Questa proposta mira a migliorare l’efficacia delle strutture, rendendole punti di riferimento concreti per le esigenze delle persone e delle comunità.

"Le Case di comunità devono diventare luoghi reali di integrazione tra professionisti e servizi e non semplici contenitori organizzativi". Parole di Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze, pronunziate al termine dell’iniziativa che si è svolta nella sede dell’Ordine, dedicata alla memoria dell’ex presidente Antonio Panti e centrata sulla legge regionale 40 del 24 febbraio 2005. Dunque: queste nuove strutture devono essere rivestite di un ruolo ancora più rilevante nella mediazione tra i pazienti, il loro permanere a casa il più possibile, gli ospedali ed il territorio. In specie per le cure intermedie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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