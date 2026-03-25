Le biciclette abbandonate sono sempre di più

Nel corso del 2025 sono stati effettuati circa 700 interventi per rimuovere biciclette abbandonate in città, mentre nei primi mesi del 2026 sono stati già eseguiti 250 interventi, con una media di circa tre al giorno. La presenza di biciclette lasciate in strada continua a crescere, portando a un aumento delle operazioni di rimozione da parte della polizia locale.

Sono in aumento le rimozioni di biciclette abbandonate in giro per la città. Nel 2025 gli interventi da parte della polizia locale sono stati circa 700, e 250 sono nei primi mesi del 2026: tre al giorno, in media. Lo dice Roberto Mignani, comandante della polizia locale di Bologna, intervenuto in conferenza stampa. A ogni modo, il Comune ha firmato un Patto di collaborazione per valorizzare le biciclette abbandonate. Le associazioni partner sono l'Altra Babele (capolfila) affiancata poi da Csapsa, Fiab, Pedalalenta, Leila, Ruota libera tutti, Salvaiciclisti, Tana dei saggi e Vitruvio. La ricaduta del progetto, dice l’assessora Madrid, sarà “molto importante sotto molti punti di vista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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