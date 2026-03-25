Il sindaco di Civitanova ha chiarito che l’azione legale riguardante il Covid center non si tratta di una causa, ma di una mediazione. La precisazione arriva dopo una lettera inviata alla Regione, in cui si invita a evitare strumentalizzazioni politiche sulla struttura che ha operato durante la pandemia. La questione della ex Fiera, ancora occupata, è al centro di questa discussione pubblica.

CIVITANOVA «Basta speculare politicamente su una struttura che ha salvato tante vite». Fabrizio Ciarapica interviene sulla questione della ex Fiera che ancora deve essere liberata dai moduli e dagli impianti allestiti per diventare Covid hospital. La decisione Nei giorni scorsi il Comune ha incaricato un avvocato per seguire il caso in fase giudiziale e stragiudiziale. Inviata una lettera alla Regione per la restituzione dei locali. Azione che, per Giulio Silenzi (Pd) è partita solo quando è stato ventilato un ricorso alla Corte dei Conti. «Non è così – risponde il sindaco – parliamo di un iter normale in questi casi è che viene attivato non dalle parti politiche ma da quelle tecniche, quindi dirigenti e funzionari comunali e regionali». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «L?azione legale per il Covid center? Nessuna causa, è una mediazione». Il sindaco di Civitanova Ciarapica fa chiarezza dopo la lettera alla Regione

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