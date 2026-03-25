L’avvocato Le Pera ha commentato la recente decisione giudiziaria, evidenziando come molti considerino la magistratura come un soggetto politico. La Camera penale di Cosenza ha svolto un ruolo attivo nel dibattito pubblico, portando avanti posizioni critiche sul sistema giudiziario italiano. Per mesi, questa associazione ha espresso un’opinione netta, sostenendo che le riforme siano state influenzate da logiche partitiche.

La Camera penale di Cosenza è stata per mesi la raffineria di un pensiero convinto sul cambiamento dell’ordinamento giudiziario in Italia. Un progetto da costruire insieme, attraverso il confronto. E con un presidente, Roberto Le Pera, impegnato a guidare il fronte riformista. La sua passione e il suo coraggio lo hanno reso celebre in tutta Italia, fino a farne uno dei volti più riconoscibili di un’avvocatura che ha scelto di misurarsi apertamente con la magistratura. Il suo monito (“Fuori dal Csm occupato con le vostre correnti”) ha attraversato i social ed è rimbalzato sulle principali testate nazionali. All’interno di questa traiettoria, l’obiettivo era chiaro: accorciare le distanze con i pm, da sempre percepiti troppo prossimi ai giudici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L’avvocato Le Pera e la vittoria del "no": «La magistratura è diventata partito»

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