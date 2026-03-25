Lavori a Canal del Rio Prorogata la viabilità

Sono state prorogate fino a giovedì 30 aprile le modifiche alla viabilità in alcune strade di Carrara, già in vigore da alcuni giorni. La variazione dei percorsi è stata decisa per consentire i lavori di spostamento dei sottoservizi, parte di un intervento di adeguamento idraulico nel settore del Canal del Rio. La presenza di segnaletica temporanea indica le deviazioni in corso.

Sono state prorogate fino a giovedì 30 aprile le modifiche alla viabilità già in vigore in alcune strade di Carrara, per eseguire i lavori di spostamento dei sottoservizi nell’ambito del progetto di adeguamento idraulico del Canal del Rio. Fino alle 18 del 30 aprile divieto di transito in via Don Minzoni, tra via Aronte e via D’Azeglio e i sensi unici di marcia in direzione Sarzana-Massa, in via D’Azeglio tra via Mazzini e via don Minzoni, mentre in direzione mare monti in via Don Minzoni tra via D’Azeglio e la rotatoria all’intersezione tra via Don Minzoni e via Del Cavatore. Senso unico di marcia direzione mare-monti in via Del Cavatore,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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