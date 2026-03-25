L'autocritica di Sinner dopo la vittoria su Michelsen | Devo migliorare per vincere questo torneo

Jannik Sinner ha battuto Alex Michelsen nei quarti di finale a Miami, superando una partita difficile. Dopo il successo, il tennista italiano ha commentato che deve migliorare per poter conquistare il torneo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ora si prepara per le prossime fasi della competizione.

Jannik Sinner supera Alex Michelsen in una sfida complicata e conquista i quarti di finale a Miami. Il tennista azzurro fa autocritica: "Devo migliorare per vincere questo torneo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner passeggia a Indian Wells, gli bastano 62 minuti per vincere: “Sto bene, ma devo migliorare” Salvini: “L’addio di Vannacci non mi preoccupa, è un capitolo chiuso”. Ma non fa autocriticaNel corso di un evento sul referendum sulla Giustizia, il segretario della Lega parla del fresco addio al partito di Roberto Vannacci. Contenuti utili per approfondire L 8217 autocritica di Sinner dopo la... Temi più discussi: L'autocritica di Sinner dopo la vittoria su Michelsen: Devo migliorare per vincere questo torneo; Masters 1000 Miami, Sinner ai quarti: Bravo Michelsen, partita diversa dalle altre. Posso migliorare; Il CNB: L'autocritica fa bene a Ranieri: elettricità per la salvezza. L’autocritica di Sinner dopo la vittoria su Michelsen: Devo migliorare per vincere questo torneoJannik Sinner supera Alex Michelsen in una sfida complicata e conquista i quarti di finale a Miami. Il tennista azzurro fa autocritica: Devo migliorare per vincere questo torneo. Leggi tutte le noti ... fanpage.it Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare AlcarazL’eliminazione di Alcaraz a Miami è un assist per Sinner che può tornare numero 1 al mondo. In classifica Atp live lo spagnolo è ancora in vetta, +2140 punti rispetto all’italiano, ma nel Principato t ... fanpage.it Sinner stende Michelsen e vola ai quarti a Miami: 14ª vittoria di fila nei 1000 (e 28 set consecutivi)! https://shorturl.at/2yLQS - facebook.com facebook La quinta palla break è quella buona per Jannik Sinner che breakka lo statunitense nell'undicesimo game e si porta a casa il primo parziale per 7-5 x.com