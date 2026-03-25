Il capitano dell'Inter potrebbe tornare in campo contro la Roma dopo un periodo di assenza. La sua presenza viene considerata fondamentale, poiché senza di lui gli attaccanti hanno segnato meno e la squadra ha avuto difficoltà a trovare il gol. Tra i tifosi e alcuni dirigenti si aspetta il suo rientro, che potrebbe influenzare le prossime partite.

Il rientro del capitano è atteso come il Messia da Chivu e dai tifosi. Senza di lui, gli attaccanti hanno smesso di segnare e l’Inter si è inceppata Chivu aspetta il ritorno di capitan Lautaro come Mancini, nel 2008, attese quello di Zlatan Ibrahimovic. Anche quell’Inter, nella quale il romeno era da poco arrivato, si era incartata e stava colando a picco senza il suo giocatore più importante. Ma almeno Mancini ebbe fra le mani un fenomeno (allora lo era) come Balotelli, il quale tenne in vita la squadra fino all’ultima giornata al ‘Tardini’ contro il Parma. La porta dei ducali sembrava stregata, poi lo svedese entrò in campo e lo Scudetto restò sul petto dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lautaro come Ibrahimovic nel 2008. Torna contro la Roma? Le ultime

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