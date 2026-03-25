Nel 2026, la cantante italiana torna a far parlare di sé dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Carlo Conti, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La notizia di una sua presunta condizione di coma, poi smentita, ha fatto rapidamente il giro dei media. Mentre si avvicina a nuovi progetti internazionali, continua a essere al centro dell’attenzione nel panorama musicale italiano.

Il 2026 si conferma l’anno d’oro per la “ragazza di Solarolo”, che dopo aver dominato il palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti, incassando un cachet da capogiro, si prepara a riprendersi lo scettro del pop globale. Il prossimo 27 marzo, infatti, il tour mondiale di Laura Pausini prenderà il volo da Pamplona, segnando l’inizio di una maratona musicale che promette di confermare il suo status di super star internazionale. Eppure, nonostante i successi da vertigine, la Pausini non smette di stupire per la sua capacità di restare ancorata alle radici, trasformando la sua musica in un ponte emotivo capace di sfidare persino le leggi della medicina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Laura Pausini, la notizia sciocca tutti: “Erano in coma, poi…”

Articoli correlati

Leggi anche: Striscia la notizia, tapiro d’oro a Laura Pausini

La rivelazione di Laura Pausini: "Tre ragazzi in coma si sono risvegliati con le mie canzoni"Quando mancano pochi giorni prima della partenza del tour mondiale 'Io canto world tour', al via il 27 marzo a Pamplona, Laura Pausini si è...

Contenuti e approfondimenti su Laura Pausini

Temi più discussi: Laura Pausini a sorpresa ospite di Achille Lauro ad Assago: Adesso vi racconto perché a Sanremo cantavo davanti a lui...; Laura Pausini: Mi sentivo persa e inutile, aiutata da famiglia e psicologa. Il nuovo album? Non per soldi, non ne ho bisogno; Sal Da Vinci, il retroscena prima della vittoria a Sanremo: cosa gli ha detto Laura Pausini; Laura Pausini racconta il suo periodo buio: Persa e inutile. Chi l’ha aiutata.

Laura Pausini, la notizia sciocca tutti: Erano in coma, poi…Il 2026 si conferma l'anno d'oro per la ragazza di Solarolo, che dopo aver dominato il palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti, incassando un ... thesocialpost.it

Laura Pausini: «Con le mie canzoni ho risvegliato tre ragazzi dal coma. in un caso ero lì, è stato incredibile»Non sono solo canzonette. Per Laura Pausini, la ragazza di Solarolo che ha conquistato il mondo senza mai perdere l'accento di casa, la musica è una medicina dell'anima. Mentre ... ilmessaggero.it

Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. Laura Pausini · IL CIELO IN UNA STANZA. Ciao Gino - facebook.com facebook